„Fleiß ist das Wichtigste“

„Manchmal glaube ich selbst nicht, dass ich schon so alt bin“, erzählt die Jubilarin. „Aber alle meinen auch, dass ich nicht aussehe wie 100 Jahre“, fügt die geborene Patzwald mit einem Lächeln hinzu. Sie vermutet, dass das an den roten Wangen liegt, die sie schon in ihrer Kindheit im damaligen Kreis Neustettin hatte.

Die Familie besaß in Trabehn eine Landwirtschaft mit Tieren. Der Ältesten von vier Geschwistern ist besonders der Festplatz in schöner Erinnerung geblieben, auf dem die Familie viel tanzen war. In Trabehn lernte sie auch ihren ersten Mann kennen und bekam Tochter Magrid.

An deren erstem Geburtstag während des Zweiten Weltkriegs fiel ihr Vater. Kurz darauf mussten sie zum ersten Mal fliehen. Die Tochter in einem Handkarren, machte sich Gertrud zu Fuß auf den Weg. Um Magrid ernähren zu können, kaute sie dem Kleinkind das wenige Essen vor.

Unterkunft gegen Arbeit

Kurz konnten sie zum Ende des Krieges in die Heimat zurückkehren, mussten aber bald darauf ein zweites Mal fliehen – diesmal ins Oldenburger Land, wo sie in einem Hühnerstall schliefen.

Auf Antrag kamen sie dann nach Elverdissen, wo ihr vor allem die vielen Geschäfte gefielen. Die Familie, bei der sie mit Margrid wohnte, war beeindruckt, wie gut die junge Frau Kühe melken konnte. „So war das damals: Unterkunft im Austausch gegen Arbeit“, berichtet Gertrud Niemeier.

Täglich Zeitung lesen

„Meine Mutter hat immer gearbeitet, ihr ganzes Leben lang. Auf dem Hof, im Garten, im Haus – irgendwas gab es für sie immer zu tun“, ergänzt Hartmut Niemeier. 1951 heiratete Gertrud ihren zweiten Mann und bekam den Sohn. Auch Familie Niemeier besaß einen Hof, auf dem Gertrud tatkräftig anpackte und außerdem viele Jahre erst die Schwiegermutter, dann den Ehemann pflegte. Vier Hektar Land umfasst das Gut heute, das die Seniorin immer noch gerne mit ihrem Rollator abgeht. „Dafür reicht es dann gerade noch“, kommentiert sie trocken.

Auch lässt sie es sich nicht nehmen, allein, ohne Pflegekraft, in ihrem Bereich des Gutes zu wohnen und gelegentlich sogar noch selbst zu kochen. „Am wichtigsten ist es, fleißig zu sein“, betont sie. Inzwischen schneidert Gertrud nicht mehr wie früher nebenbei Kleider, aber Knöpfe werden noch angenäht. „Außerdem lese ich täglich Zeitung, Politik und Sport. Ich schaue, ob Arminia Bielefeld gewonnen hat“, erzählt die aufgeweckte Dame.

Zwei Enkel, vier Urenkel

Der Besuch im Rosengarten macht ihr genauso viel Spaß wie Gespräche über ihre Kinder, die zwei Enkel und vier Urenkel. Das schönste Geschenk sei es, alle aufwachsen zu sehen. Über den Elverdisser Posaunenchor, der ihr am 100. Geburtstag ein Ständchen bringt, freut sich Gertrud Niemeier natürlich ebenfalls.