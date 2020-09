Lady in Red

„Schimmer und Glanz“

„Schimmer und Glanz“ heißt die Ausstellung, die am Sonntag eröffnet wird. Erstmals bekommt eine Künstlerin, die den Preis der Wemhöner-Stiftung erhält, parallel eine eigene Ausstellung. Und ohne die anderen Preisträger zu schmälern: Brigitte Waldach liefert die bisher überzeugendste Arbeit ab. Keine Konzeptkunst, sondern intellektuelle Sinnlichkeit: Vor allem das Kernstück der Ausstellung, die Klang-Installation „Schimmer und Glanz“, wird viele Menschen ansprechen.

Im Hintergrund sind Bachs berühmte Goldberg-Variationen zu hören – der Raum wird dominiert von lang gezogenen roten Fäden und Spiegeln, die das Ausgestellte verdoppeln und den Betrachter mit sich selbst konfrontieren. Der Besucher muss nicht bis ins Detail verstehen, was die Fäden und Zeichen im Raum mit Bachs Noten zu tun hat. Es ist wie ein Eintauchen in eine Welt, in der herkömmliche Erklärungen und Zeitdimensionen keine Gültigkeit haben.

Es geht ums Leben

Es geht um alles – und damit ums Leben. Sie brauche immer etwas, was sie emotional stark anspreche, sagt Brigitte Waldach. In den Goldberg-Variationen wurde sie fündig. Sie habe nie wieder ein Stück gehört, in dem sich die Komplexität des Lebens derart abbilde. Um die klassische Zeitschiene außer Kraft zu setzen, wird die Musik teilweise verlangsamt abgespielt, die Töne zerfließen.

Hierzu passen die Fäden, die sich in den Spiegeln fortsetzen – die Kunst erinnert an ein Rhizom, das vor lauter Verzweigungen niemals einen Abschluss findet. „Ja, genau so sehe sie das auch“, stimmt die Künstlerin aus Berlin zu. Ihr Denken gehe immer weiter, das habe für sie etwas von Unendlichkeit – was sich auch im Spiegeleffekt ausdrückt, der den Raum ins Grenzenlose öffnet.

Alles muss genau geplant werden

Wer jedoch glaubt, die Künstlerin neige dazu, sich zu verzetteln, wird spätestens durch ihre großformatigen Zeichnungen eines Besseren belehrt. Der dunkle Hintergrund ihrer Arbeiten zu Kirchenfenstern oder historischen Persönlichkeiten erfolgt mit aufwendiger Bleistift-Schraffur. Korrekturen seien später nicht mehr möglich, so Waldach.

Alles müsse genau geplant sein. Zur Serie „Schweigen“ mit den Kirchenfenstern wurde sie in Herford inspiriert. Andere Zeichnungen beschäftigen sich ebenfalls mit den Goldberg-Variatonen – die Musik, in der sich das Leben spiegelt, als Lebensaufgabe einer Künstlerin.

Preisverleihung am Sonntag

Brigitte Waldach erhält am Sonntag, 20. September, den Marta-Preis der Wemhöner-Stiftung. Die Preisverleihung beginnt um 12 Uhr – am gleichen Tag wird die Ausstellung „Schimmer und Glanz“ eröffnet. Sie ist bis zum 17. Januar zu sehen.

Der mit 25.000 Euro dotierte Preis wird in einem zweijährigen Rhythmus vergeben. Von den Preisträgern wird verlangt, dass sie der Marta-Sammlung eine Arbeit zur Verfügung stellen. Zur Ausstellung soll ein Katalog erscheinen.