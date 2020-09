Doch der Weg zum Glas ist noch weit für die Berlinerin, die ab Sonntag im Herforder Marta ausstellt. Dabei spielt das Thema Kirchenfenster auch in der Präsentation eine Rolle. So zeigt Waldach drei großformatige Zeichnungen mit schwarzem Grafitschimmer als Hintergrund, der die Fenster hell hervortreten lässt. Die zu erwartende religiöse Bildsprache wird jedoch aufgelöst, an die Stelle klarer Symbole treten Verästelungen, die sich ins Unendliche zu verlieren scheinen.

Um Unendlichkeit geht es auch in der großartigen Raum-/Klanginstallation „Schimmer und Glanz“, nach der die Ausstellung benannt wurde. Ausgehend von Bachs Goldberg-Variationen, hat Waldach einen Raum mit roten Fäden durchzogen – die Spiegel im Hintergrund sorgen für eine Öffnung ins Grenzenlose. Wie bei den Kirchenfenstern und den anderen Zeichnung steckt auch diese Arbeit voller Bezüge und Quervorweise. Doch auch derjenige, der den Zusammenhang von roten Fäden und Bachs Notenmaterial nicht bis ins Detail nachvollziehen kann, kommt auf seine Kosten – Kunst als Spiel und sinnlich-intellektuelle Herausforderung.

Die Ausstellung (bis 17. Januar) wird am Sonntag eröffnet. Dabei erhält die Künstlerin den Preis der Wemhöner-Stiftung. Die Preisverleihung beginnt um 12 Uhr.