Schattentanz in Perfektion

Es war erst der dritte Auftritt der acht Akteure seit Beginn der Corona-Pandemie, seit Mittwoch sind sie auf Tour, wenn auch deutlich eingeschränkt. Umso erfreulicher dürfte es auch für das Publikum gewesen sein, dass die Show unter Einhaltung aller Hygienevorkehrungen stattfinden konnte.

Nach langer Pause sorgte das Theater mit der beeindruckenden Show für Begeisterung. Denn das Ensemble ließ die Zuschauer schnell vergessen, dass die Pandemie auch hier ihre Spuren hinterlassen hatte. Aufgrund der Registrierung hatte es zunächst eine Schlange gegeben, weshalb die Show etwas verspätet begann.

In Sekunden verwandelt

Dann aber gab es ein Programm, das alles vergessen ließ. In Sekunden verwandelten sich die Akteure hinter der Leinwand in Tiere, Menschen oder Objekte, während dazu passende Musik erklang. Die Zuschauer begleiteten den Lebensabschnitt eines jungen Pärchens, das mal einen Golfball um die halbe Welt schoss, sich im Museum auf Zeitreise begab oder vor dem Fernseher sitzend die Oscar-Verleihung schaute.

Auf Weltreise

Jede Szene wurde in faszinierender Perfektion in Sekunden dargestellt. Da wurden für Filme wie „Dumbo“ oder „König der Löwen“ aus den Körpern Tiere geformt. Die Akteure reisten zu den Sehenswürdigkeiten nach Venedig, New York oder Asien und begaben sich mit viel Humor auf eine Zeitreise, bei der selbst das Jesuskind einen Auftritt bekam.

Von Helene Fischer über Michael Jackson bis zu R. Kelly fanden sich allerhand Künstler wieder, die beeindruckend gespielt wurden. Denn nicht selten war die Überraschung groß, wenn aus dem scheinbar zusammenhängenden Auto plötzlich mehrere Artisten sprangen. Verdient waren am Ende minutenlange, stehende Ovationen.

Platzwechsel möglich

Für Irritationen bei einigen Besuchern hat die Tatsache gesorgt, dass nebeneinander liegende Sitzplätze vergeben worden waren. Dies ist allerdings mit den Coronabestimmungen vereinbar, wenn namentlich nachvollziehbar ist, wer wo gesessen hat – wenn also die Plätze nummeriert sind.

Dennoch habe man die Sorgen einiger Besucher natürlich ernst genommen, sagt Theaterpädagogin Gerlinde Behrendt: „Wer wollte, konnte seine Karte gegen einen Platz eintauschen, an dem die Abstände größer waren.“

Dabei bittet sie um Geduld: „Leute, die wechseln wollen, müssen an der Kasse neu registriert werden.“ Derzeit scheinen derartige Platzwechsel kein Problem zu sein. Sollten Vorstellungen mit 300 Besuchern gemäß der Bestimmungen ausverkauft sein, können laut Behrendt nicht mehr alle Wünsche erfüllt werden. Ein positives Fazit zog Andreas Kornacki, Geschäftsführer der Kultur gGmbH: „Ich habe einen große Zufriedenheit der Besucher wahrgenommen.“