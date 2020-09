Tolles Ensemble

Doch diese ändert sich, je mehr sich die Zuschauer in die turbulente Revue einfinden, in die frivole Welt des Berlins der Zwanziger Jahre: für die einen ein verdorbenes Babylon, für andere wiederum eine Zeit des Aufbruchs in der modernen Kunst und Kultur und der Sehnsucht nach Freiheit und Freizügigkeit.

Ein Leben zwischen zwei Weltkriegen. Der erste ist noch präsent durch Hungersnot und verkrüppelte Kriegsheimkehrer. Doch man will die Gräuel vergessen. Und so heißt der erste Song „Schau nicht zurück, mein Kind“.

Man will sich amüsieren nach all’ dem Elend und genießt das Leben in vollen Zügen. Berlin wird zum internationalen Hotspot einer ungebremsten Vergnügungssucht, wild, halbseiden und zügellos. Doch es ist ein Tanz auf dem Vulkan, bis das Dritte Reich die Unbefangenheit jäh ausbremst.

Evi Niessner, Hauptdarstellerin, Sängerin, Regisseurin und Urheberin der Show, hat ein tolles Ensemble zusammengestellt: Mr. Leu am Piano mit mächtiger Stimme, die Band „The Glanz“, den weltweit bestaunten Schlangenmenschen Tigris, den Solotänzer Czebulla und drei junge Augenweiden, ehemalige Friedrichstadtpalast-Tänzerinnen und Mitstreiterinnen der TV-Serie „Babylon Berlin“.

Erste After-Corona-Aufführung

Es war schon seit langem ein Herzenswunsch von Evi Niessner, in den „neuen“ Zwanziger Jahren (2020) eine Hommage an die Goldenen Zwanziger vor hundert Jahren zu konzipieren. Die Premiere fand im Dezember statt. Dann aber kam Corona und viele Vorstellungen mussten ausfallen.

„In Herford ist die erste After-Corona-Aufführung von ‚Glanz auf dem Vulkan‘“, sagt die Revuechefin glücklich. „Es ist so schön, wieder auf einer Bühne zu spielen. Ihr habt was Gutes getan, heute hierher gekommen zu sein“, sagt sie gerührt zum Publikum, und es klingt ein wenig theatralisch.

Aber Evi Niessner ist ausgebildete Opernsängerin, und dieses Genre ist nun mal auf Theatralik spezialisiert. Schade nur, dass ihre mächtige Stimme und der Inhalt ihrer vielsagenden Lieder zu sehr vom Orchester übertönt wurden. Schade auch, dass nur 150 Zuschauer der Aufführung beiwohnten. Corona lässt halt viele potenzielle Theaterbesucher zurückhaltend reagieren. Das muss man verstehen.