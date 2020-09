„Dilan – ein Wimpernschlag für die Ewigkeit“ ist der Titel des Buches, in dem Prof. Dr. Dr. Jan Ilhan Kizilhan die Lebensgeschichte einer jungen, muslimischen Kurdin erzählt, die sich dem Kampf gegen den IS angeschlossen hat. Getroffen hat er Dilan im Süden Kurdistans, wo er sie als eine von vielen Kriegstraumatisierten therapeutisch begleitet hat.

Mit Feingefühl einerseits und analytischer Distanz andererseits beschreibt der international anerkannte und mehrfach ausgezeichnete Experte für transkulturelle Psychiatrie den Werdegang einer intelligenten jungen Frau, die sich gefangen sieht in den verkrusteten Konventionen ihrer Gesellschaft und sich dazu entscheidet, eine Freiheitskämpferin zu werden. Sie erlebt Kampf, Terror und Folter am eigenen Leib und schildert diese Erlebnisse in eindrücklicher Klarheit.

Entwicklungen brauchen Zeit

Warum ist die Rolle der Frau im Nahen Osten eine untergeordnete? Warum entwickelt sich scheinbar keine Emanzipation? Prof. Kizilhan weist auf das kollektive Gedächtnis hin. Entwicklungen bedürften vieler Dekaden, um sich nachhaltig in der Gesellschaft zu verankern.

Auch die Frage der Identität sei maßgeblich für eigene gesellschaftliche Zuordnung und die Definition von Werten. So hatte Dilans Familie als ärmliche „Staatenlose“ schon seit Jahrzehnten gegen die Unterjochung gekämpft – ein Umstand, der die Perspektive und komplette Lebensweise dieser Menschen beeinflusst.

„Seit der Veröffentlichung dieses Buches bekomme ich häufiger Mails von kurdischen Frauen, die lesbisch sind und sich auch hier in Deutschland aufgrund des enormen gesellschaftlichen Drucks nicht outen“, berichtet Kizilhan.

Sprachverlust nach Traumata

In seiner Laufbahn habe er sich bereits mit 42 Ehrenmorden befasst, deren Täter er begutachtet hat. „Das sind ganz normale Menschen, keine Killer“, versichert der Referent. Auch hier wirke der Druck der Gesellschaft.

Wie können Menschen mit dem Trauma des erlebten Kriegs umgehen, wie finden sie zurück ins Leben? Nicht selten äußere sich das Erlebte im Verlust der Sprache. „Menschen finden für die Greuel einfach keine Worte“, sagt der Experte. Auch Schizophrenie und als letzter Ausweg der Suizid seien Wege des Umgangs, die sich der menschliche Verstand suche. „Etwa die Hälfte der Menschen finden, wenn sie Hilfe bekommen, den Weg zurück in ein geordnetes Leben“, bilanzierte Kizilhan.

Im Anschluss an die Lesung fand eine Diskussion mit mehreren engagierten Kurdinnen zur aktuellen Situation der Frau in ihrem Kulturkreis statt.