Graffiti und herausgerissene Pflastersteine in Herford – Polizei sucht Zeugen

Herford (WB). Jemand hat am Wochenende an der Grundschule Meierfeld in Herford Graffiti gesprüht und mehrere Pflastersteine aus dem Boden des Eingangsbereichs gerissen. Die Polizei sucht nach Zeugen.