Noch Karten erhältlich

Gustav Peter Wöhler und die Liebe: Hier bekennt sich der aus Herford stammende Schauspieler und Musiker sogar zur Sucht. Entsprechend lautet der Titel des Programms, welches er am 23. September mit seiner Band im Stadttheater präsentiert: „Love is the Drug.“

Um 20 Uhr beginnt der Auftritt. Und noch sind trotz begrenzter Platzzahl Karten erhältlich – was ungewöhnlich ist für einen Wöhler-Abend. Doch die Angst wegen Corona sei einfach da, weiß Andreas Kornacki, Geschäftsführer der Kultur gGmbH.

Zudem müssten sich die Leute erst wieder daran gewöhnen, abends zu Veranstaltungen zu gehen. Wie bei den bisherigen Aufführungen im Theater wollen die Verantwortlichen Sorge dafür tragen, dass Besucher, die Wert auf Abstand legen, vereinzelt sitzen können.

Anfänge liegen im Jazzrock

Auch für Musiker und Schauspieler geht die Saison erst wieder los. Im vergangenen Winter veröffentlichte Wöhler die CD „Love is the Drug“ mit einigen seiner Lieblingslieder. Gute Interpretationen – und voller Mut: Denn „Life on Mars“ von Bowie oder „Für immer und Dich“ von Rio Reiser sind nicht zu toppen. Wie immer werden viele Freunde von früher im Publikum sitzen.

Und sie werden sich an Wöhlers musikalische Anfänge erinnern – an Umsonst und Draußen im Jahr 1978, als er mit seiner damaligen Band Airbreak Jazzrock machte. Mittlerweile ist Wöhler zum musikalischen Entertainer gereift – noch nicht ganz Frank Sinatra, aber fast!