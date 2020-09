Kirchenkonzerte und Kuhglocken

In der Zeit von 16 bis 18 Uhr reicht das Spektrum von Kirchenkonzerten bis zu Kuhglocken, von Turmbläsern bis zu Stelzenläufern. Eigentlich hätte am Samstag die Herforder Kulturnacht stattgefunden, sagt Musikschulleiter Thomas Steingrube. Doch Corona machte den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung.

Der Termin bot sich dennoch für die Innenstadt-Aktion an – für die Musikschule zudem eine gute Gelegenheit, im Jubiläumsjahr ein Lebenszeichen zu senden. Ein vergleichbares Konzept sei am Wochenende zuvor in Vlotho bereits ausprobiert worden, so Steingrube. Und es habe funktioniert.

Die meiste Musik spielt draußen

Mit Kooperationspartnern will die Musikschule lautstark in der Innenstadt, vom Neuen Markt durch alle Fußgängerzonen bis zum Gänsemarkt in Erscheinung treten. Dabei legt Steingrube Wert auf die Feststellung, dass die Pandemieregeln eingehalten werden. Bei Kirchen zum Beispiel müssten die Besucher namentlich erfasst werden. Wegen der begrenzten Platzzahl könne es zudem sein, dass nicht jeder Interessierte ins Konzert gehen könne.

Aber die meiste Musik spielt auf oder über der Straße. Aus geöffneten Fenstern, von Türmen, Balkons oder Dachterrassen wollen die Teilnehmer spielen. Zudem setzen die Verantwortlichen auf Musikformen, die in der Distanz erst richtig zur Geltung kommen: Musik und akustische Signale – zum Beispiel beim Jodeln im Alpenland oder bei Trommelsprachen in Afrika – können Entfernungen überwinden.

Die geplanten Aktionen

16 bis 18 Uhr: Giebelmusik: Fanfaren von 50 Bläsern in den Fußgängerzonen und Plätzen aus geöffneten Fenstern, von Türmen, Balkons, Terrassen vom Neuen Markt über Höckerstraße, Gehrenberg, Alter Markt, Bäckerstraße, Radewiger Straße bis Gänsemarkt.

16 Uhr: Jakobikirche: Westfälische Kantorei.

16.30 Uhr: Rathausturm: Bläser Herford Mitte.

16.45 Uhr: Rathausplatz: Bläser der Christuskirche.

17 Uhr: Münster: Harfen, Streicher und Chor der Musikschule

17:55 Uhr: Finale mit Glocken.