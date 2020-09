Zwar hatte der Rat der Stadt in seiner Sitzung am 28. August diesen Termin neben zwei weiteren Terminen antragsgemäß beschlossen, doch die Dienstleistungsgewerkschaft Ver.di klagte noch am gleichen Tage erfolgreich vor dem OVG Münster gegen die Festsetzung von verkaufsoffenen Sonntagen in den Nachbarkommunen Bad Salzuflen und Lemgo.

„Nach intensiver rechtlicher Prüfung“ habe die Stadt Herford jetzt entschieden, den verkaufsoffenen Sonntag ausfallen zu lassen, „ da die Durchführung nach der aktuellen Rechtsprechung rechtswidrig ist “, teilt die Stadtverwaltung mit.

„Ich erwarte dass das Land NRW hier zügig Rechtssicherheit schafft, damit alle Beteiligten zukünftig die verkaufsoffenen Sonntage besser planen können. Wir konzentrieren uns jetzt auf die erfolgreiche Durchführung der zwei verbleibenden Termine im Dezember“, sagt Bürgermeister Tim Kähler.

Der 11. Oktober ist bereits der zweite verkaufsoffene Sonntag in diesem Jahr, der in Herford aufgrund der aktuellen Rechtsprechung ausfällt.