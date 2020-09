Die verschwundenen Stiftungen

Bei der Vorstellung des Projektes kurz vor der Kommunalwahl ist mitgeteilt worden, dass sich der Herforder Bürgermeister Tim Kähler und Landrat Jürgen Müller bei „Stiftungen“ im Kreis Herford um eine Finanzierung des berufsbegleitenden Bachelor-Studienganges „Digital Management Solutions“ bemühen würden. Zwei Tage nach dem Wahlsonntag ist in einer Vorlage an den Kreisausschuss davon keine Rede mehr. Statt dessen wird der Ausschuss aufgefordert, „ein wichtiges Signal für die Wirtschaft im Kreis Herford“ zu setzen und einer auf fünf Jahre angelegten, stufenweisen Finanzierung des Studienganges zuzustimmen.

Der Vorlage zufolge sollen im Haushaltsjahr maximal 590.000 Euro für das Projekt reserviert werden. In den Haushaltsjahren 2022 bis 2026 sollen pro Jahr maximal 870.000 Euro hinzugeschossen werden. Im Haushaltsjahr 2026 soll der Studiengang dann mit bis zu 360.000 Euro auskommen. Werden die Maximalbeträge ausgereizt, wären das alles in allem 4,4 Millionen Euro.

80 Firmen sind interessiert

Und die Wirtschaft? Von 1600 über das Projekt informierte Unternehmen haben der Vorlage zufolge bisher 80 Firmen „positiv“ reagiert, also Interesse bekundet. Das sind fünf Prozent. In einem der nächsten Schritte sollen Vertreter dieser Unternehmen in einer Versammlung ausführlicher über das Projekt aufgeklärt werden. Von ihrer Einbindung hängt offenbar viel ab. Landrat Jürgen Müller versteht den zunächst nur aus Steuermitteln finanzierten Studiengang als „Anschubmodell“. Von den Unternehmen, die später vielleicht einmal ein Forschungsprojekt in den Studiengang einspeisen, sei ein „Beitrag“ angedacht. Zugleich werde während der Projektlaufzeit die Überführung des Studiengangs „in andere Finanzierungsmodelle“ geprüft.

Den Mitgliedern des Kreisausschusses gegenüber hebt Müller in der Vorlage die Alleinstellungsmerkmale des Studienganges hervor. So handele es sich um den einzigen „Shopfloor-Studiengang“ für den Mittelstand in Deutschland. Damit ist gemeint, dass ihn nicht nur ohnehin schon akademisch geschulte Manager nutzen können, sondern auch normale Mitarbeiter eines Unternehmens, bei denen Entwicklungs-Potenziale gesehen werden. In der Arbeit an einem konkreten, in der jeweiligen Firma verankerten Digitalisierungs-Projekt würden Studium und Beruf zu einer Einheit verschmelzen, die eine nachhaltige Work-Life-Balance sichere und sich an den jeweiligen Unternehmenszielen orientiere. Das auf den Mittelstand zugeschnittene Programm diene primär der Entwicklung von Führungskräften.

Gesellschaftlicher Nutzen

Landrat Müller verspricht sich von der Digitalschmiede aber auch einen gesellschaftlichen Nutzen. Der Studiengang mache „globale Treiber“ für die Region, in der Region und mit der Region greifbar. Auf diese Weise entstehe ein Dialog zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft, der zukunftsweisenden Charakter für ganz Deutschland besitze – ein Satz, der so auch in einen Antrag auf Fördermittel beim nordrhein-westfälischen Bildungsministerium übernommen werden könnte.

Der neue Studiengang soll zum Wintersemester 2021/22 starten. Dazu wird eine Akkreditierung beim Land angestrebt, also eine Anerkennung der Studieninhalte und des angestrebten Abschlusses. Darum will sich die TH OWL in Lemgo kümmern.