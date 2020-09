Diese Arbeiten sollen voraussichtlich bis Anfang Februar 2021 andauern. Sie werden vor den Umgestaltungsmaßnahmen für den Abschnitt Brüderstraße und Gehrenberg durchgeführt.

Auch mit Brücken und Schmutzfangmatten wird der Zugang zu den Häusern und Geschäften während der gesamten Bauzeit sichergestellt. Darüber wurden betroffene Einzelhändler und Hausbesitzer schon in Kenntnis gesetzt.

Wenn die Hausanschlüsse saniert worden sind, wird dieser Teil der Fußgängerzone ausgebaut. „Das bedeutet, dass dort ein neues Pflaster verlegt wird sowie Bänke und Leuchten aufgebaut werden – so wie zuvor in der Bäcker-, Höcker- und Lübberstraße“, so die Stadtverwaltung. Dieser Abschnitt werde voraussichtlich im Sommer 2021 fertiggestellt werden.