Corona bremst Immobilien-Verkauf

„Wir haben dort immer Massenbesichtigungen an einem Tag der offenen Tür gemacht. Interessenten konnten dann ein Angebot abgeben“, sagt Felix Nolte, Abteilungsleiter bei der Bima für den Immobilienverkauf in OWL. Ein solches Verfahren sei unter den gebotenen Corona-Hygieneregeln aber seit Monaten nicht mehr möglich. Deshalb stocke die Veräußerung der letzten noch leer stehenden Immobilien: acht Einfamilienhäuser sowie elf Doppelhaushälften sind in dem Wohngebiet nördlich der Innenstadt noch frei.

Individuelle Besichtigungen

In der nächsten Woche sollen aber vier Einfamilienhäuser auf den Markt kommen. Die entsprechenden Exposés würden auf allen geläufigen Immobilienportalen eingestellt. Zwei weitere Doppelhaushälften sollen in diesem Jahr folgen. Die Höhe der „Erlöserwartung“, also des Einstiegspreises, nennt Nolte noch nicht. „Wir werden dann Besichtigungstermine mit den Interessenten vereinbaren, anders ist das wegen Corona nicht möglich.“ Die Nachfrage in Herford sei immer groß.

Die Immobilien im Bereich Adlerstraße sind derzeit die letzten noch leer stehenden Britenhäuser. Andere hatte die Bima im Zuge des Flüchtlingszuzugs im Jahr 2015 der Stadt mietzinsfrei für die Unterbringung überlassen.