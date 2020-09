Die Seniorin wollte sich in ihrer Küche eines Mehrfamilienhauses an der Schützenstraße gegen 12.45 Uhr tiefgefrorene Reibeplätzchen zubereiten, als das heiße Öl in der Pfanne plötzlich explodierte. Die Kleidung der Frau stand plötzlich in Flammen.

Ein Nachbar hörte die Schreie der 96-Jährige und eilte ihr mit einem Pulverlöscher zu Hilfe, so dass das Feuer beim Eintreffen der Rettungskräfte gelöscht war. Der Notarzt forderte einen Rettungshubschrauber aus Greven an, der brachte die lebensgefährlich verletzte Frau ins für Verbrennungsopfer spezialisierte Bergmannsheil-Krankenhaus nach Bochum. Sie erlag jedoch ihren schweren Verletzungen und starb am Abend.

Die Feuerwehr musste in der Wohnung nicht mehr löschen, da die Flammen nicht auf die Küchenzeile überbegriffen hatten. Die Kameraden entrauchten lediglich die Wohnung, so dass der Einsatz nach einer Stunde beendet war.

An der Kreuzung Bergertorstraße/Salzufler Straße kam es während des Einsatzes zu geringen Verkehrsbehinderungen.