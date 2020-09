Schon jetzt steht fest: in drei dieser Kommunen gibt es einen neuen Bürgermeister, da sich der Amtsinhaber nicht zur Wahl stellte. Nur Thomas Meyer (SPD) will in Enger im Amt bestätigt werden.

Unter anderem im Haus des Gastes in Rödinghausen werden die Wahlergebnisse präsentiert. Noch-Bürgermeister Ernst-Wilhelm Vortmeyer kam, wie in Zeiten von Corona üblich, mit Mundschutz, um zu sehen, wer sein Nachfolger wird: Parteifreund Siegfried Lux oder der parteilose Sven-Eric Adam. Vortmeyer rechnete mit einem kurzen Abend: „Die Ergebnisse dürften ab 18.40 Uhr feststehen“, sagte das Gemeindeoberhaupt kurz nach Schließung der Wahllokale.

18.14 Uhr: Die ersten Ergebnisse stehen fest. In Westerenger und Dreyen liegt Thomas Meyer (SPD) deutlich vorne. Und auch in Hiddenhausen sieht es nach acht von 19 Schnellmeldungen nach einer deutlichen Angelegenheit aus. Andreas Hüffmann führt mit 61,4 Prozent gegen Ulrich Hempelmann von der CDU, der aktuell auf 38,6 Prozent kommt.

18.19 Uhr: Das geht schnell: Die Wahbeteiligung ist gering, die Wahlhelfer haben lange nicht so viel zu tun wie vor 14 Tagen. Während Philip Kleineberg (CDU) in Enger aufholt, ist Hüffmann in Hiddenhausen so gut wie durch. Er führt mit klarem Vorsprung, und es fehlen nur noch drei von 19 Schnellmeldungen.