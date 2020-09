Auf dem Balkon wird jetzt gestreikt

Verdi-Bezirksvorstand Hermann Janßen zählt in seiner Ansprache auch die gut 150 streikenden Sparkassen-Beschäftigten zu diesen Helden, auch wenn sich die Infektionsgefahr auf ihren Dienststellen noch in Grenzen gehalten haben wird. Doch darum geht es ihm nicht. Ein Lautsprecher auf der höchsten Rathausstufe trägt bis zum Markthalleneingang und bis auf den Kirchplatz, worum es sich in dieser Tarifrunde im öffentlichen Dienst wirklich drehe: „Wir wollen keine einmaligen Zulagen oder Prämien. Wir wollen Tarifverträge und Tabellenlöhne für alle, die in der sozialen Daseinsvorsorge ihren Wert in den vergangenen Monaten und Jahren jeden Tag bewiesen haben.“

Keine Anerkennung mehr

Kaum gehe es um mehr Geld, spiele die Anerkennung und Wertschätzung für Mitarbeiter aus dem Nahverkehr, den Ordnungsämtern, den Kitas und Kliniken keine Rolle mehr für die öffentlichen Arbeitgeber: „Dankeschön war gestern. Das ist eine unglaubliche Ignoranz und zeigt das wahre Gesicht der kommunalen Verhandlungsführer.“ Den Polizisten, die zur Einhaltung der Abstands- und Straßenverkehrsregeln anhalten, spenden sie Applaus: „Wir streiken auch für euch.“ Auf einem Plakat hinten an der Markthalle ist zu lesen: „Kein Kostenfaktor. Eine Wertanlage. Die Mitarbeiter der Sparkasse Herford.“ Über die Organisation von Notöffnungszeiten in den Sparkassen, von Notgruppen in den Kitas und Not-Operationen in den Kliniken spricht niemand – Streik ist schließlich ein Grundrecht. Die Einwände der Arbeitgeber – Nullzinspolitik, Billig-Konkurrenz durch Internetbanken, weiter wachsende Sicherheits-Rücklagen in den Sparkassen, Investitionsstau und Überschuldung in den Kliniken – spielen keine Rolle. Ulf Kristal, Personalratsvorsitzender der Sparkasse Herford, kündigt an, für den Erhalt der Sparkassensonderzulage zu kämpfen: „Die ach so dramatische Situation bei den Sparkassen ist eine Lüge. Lasst euch nicht verarschen.“

Streik ohne Skrupel

Ganz so weit geht Andreas Noetzel, Personalratsvorsitzender im Kreisklinikum Herford, in seiner Ansprache vor gut 70 Streikenden nicht: „Die Kliniken sind gezwungen worden, hohe Investitionen aus eigenen Betriebsmitteln zu stemmen. Das geht zu Lasten der Pflegekräfte und des medizinischen Personals.“ Darum sollten die Pflegekräfte keine Skrupel haben, bei allen personellen Engpässen auf den Stationen, ihr Streikrecht auch zu nutzen: „Ihr habt allen Grund, euch zu wehren.“

Die zunächst versprochene, dann vergessene, jetzt doch noch gewährte Prämie für Mitarbeiter des Gesundheitswesens sieht Noetzel kritisch: „Warum sollten Therapeuten, Reinigungskräfte, Techniker und Verwaltungskräfte nichts bekommen? Sie waren und sind dem Infektionsrisiko doch ebenso ausgesetzt wie ihre Kollegen.“ Noetzel weist auf ein Plakat in der Menge: „Beklatscht, gebraucht, abgehakt. Ja, so kommt mir unsere Situation im Gesundheitswesen derzeit vor.“ Am heutigen Dienstag wird der ÖPNV in Bielefeld bestreikt.