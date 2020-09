Campus: HDZ investiert 500.000 Euro

In den vergangenen Monaten ist in den Räumen, in denen bis September 2015 noch Kinder der britischen Armee unterrichtet worden sind, kräftig gewerkelt worden. Wände wurden gestrichen, Sanitäranlagen ausgebessert, neues Mobiliar rangeschafft, die elektronischen Leitungen ausgetauscht und die Heizung ans vorhandene Netz angeschlossen.

Zunächst nur Provisorium

Dabei ist die Lister-School als neue Pflegeschule zunächst nur ein Provisorium. Landrat Jürgen Müller und Bürgermeister Tim Kähler wollen seit zwei Jahren, dass auf dem Bildungscampus eine Pflegeschule angesiedelt wird. In einem Teil der ehemaligen Kasernengebäude befindet sich heute bereits die Hochschule für Finanzen. Mehr als 500 Studenten werden hier unterrichtet. Doch auf dem Campus befinden sich noch weitere Kasernengebäude aus den 1930er Jahren, die die Stadt gerne als Bildungseinrichtung, aber auch für Start-Up-Unternehmen, nutzen möchte.

Ein privates Pflegeunternehmen hat hier bereits Räumlichkeiten angemietet. Und auch die Hebammenausbildung beginnt im Oktober auf dem Campus.

Debatte über Standort

Während auch der Herforder Stadtrat ein solches Projekt befürwortet, gab es immer wieder kritische Stimmen aus dem Kreistag. Die Kreis-CDU will eine Pflegeschule lieber in der Nähe des Bahnhofs, weil dieser für die Schüler, die aus Bünde oder Bad Oeynhausen kommen, leichter zu erreichen ist. Die CDU hatte den Standort der Fachschule für Agrarwirtschaft an der Ravensberger Straße in Herford, also achter der Bahn, ins Gespräch gebracht, doch dafür gibt es mittlerweile andere Pläne.

Fragen zur Verpflegung

Wenn der Bildungsbereich weiter wächst, muss sich die Stadt auch darüber Gedanken machen, wie die zusätzlichen Schüler und Studenten verpflegt werden. Das vor drei Jahren zur Mensa ausgebaute ehemalige Offizierscasino reicht dafür nicht aus. Schon heute wird darüber nachgedacht, ein Zelt im Garten der Mensa aufzustellen. Auch, um in Coronazeiten die erforderlichen Abstände einhalten zu können.