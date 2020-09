Mutter hat Angst um ihren Lohn

Grund ist offenbar eine Lücke bei den Entschädigungsregeln nach dem Infektionsschutzgesetz.

Im konkreten Fall geht es darum: Am Donnerstagabend erhält die 48-Jährige eine Nachricht des Rektors der Grundschule Herringhausen, die Schüler der Klasse 2b müssen ab sofort zu Hause bleiben. Ein Kind ist positiv auf das Covid-19-Virus getestet worden. Am Freitagmittag wird bei allen Mitschülern ein Abstrich im Akutzentrum an der Oststraße genommen. Später zeigt sich: Sämtliche Ergebnisse sind negativ.

Die Klasse 2b der Grundschule Herringhausen muss bis zum 7. Oktober zu Hause bleiben. Foto: Moritz Winde

Trotzdem muss die Klasse als so genannte Kontaktperson ersten Grades bis zum 7. Oktober weiter isoliert bleiben – so sehen es die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts vor, denen die Gesundheitsbehörden folgen. Das heißt gleichzeitig für die Mutter, sie kann ihrem Job im Gesundheitswesen nicht nachgehen, da sie auf ihren Sohn aufpassen muss. Der Filius wird normalerweise bis 16 Uhr im Offenen Ganztag betreut, nach Feierabend holt Mama ihn in der Regel dann ab.

Wird das Gesetz angepasst?

„Da mein Sohn aber nicht krank ist, bekomme ich keine Bescheinigung für meinen Arbeitgeber“, sagt sie. Ob Haus- oder Kinderarzt, Kreis Herford oder Krankenkasse, LWL oder Ministerium: Überall sei sie abgeblitzt. „Dieses Problem scheint völlig neu zu sein. Man könne mir nichts ersetzen, wenn es keinen Krankheitsfall gibt“, habe ihr zum Beispiel die Krankenkasse gesagt.

Und der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (Amt für soziales Entschädigungsrecht) habe mitgeteilt, das Beste sei es wohl, das Gesundheitsamt spreche die Quarantäne nicht nur für das Kind, sondern auch für einen Erziehungsberechtigten aus. So könne dieser dem Arbeitgeber einen entsprechenden Nachweis liefern, damit der Verdienstausfall bezahlt werden könne – entweder dem Arbeitgeber oder dem Elternteil.

Die Alleinerziehende fühlt sich im Stich gelassen, bangt sogar um ihren Job. „Wenn man es genau nimmt, fehle ich jetzt ohne Grund. Mein Chef könnte mir den Lohn streichen. Schließlich kann er sich das Geld nirgendwo erstatten lassen.“

Das Bizarre aus Sicht der Mutter: „Das Ergebnis des Corona-Tests ist zum Glück negativ, was positiv für uns ist. Um den Lohnausfall bezahlt zu bekommen, wäre ein positiver Test aber besser.“ Bei allem Verständnis für die Corona-Lage und die damit verbunden Vorsichtsmaßnahmen: Die 48-Jährige hofft, dass die Gesetze schnellstens angepasst werden und der Lohnverlust rückwirkend ersetzt wird.