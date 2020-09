Konkret heißt das: Statt 1000 dürfen in dieser Saison nur 300 Eisläufer pro Tag in die Halle Im Kleinen Felde. Sie müssen in der Halle und auf dem Eis Schutzmasken tragen. Die darf nur in der Gastronomie abgelegt werden. In der Halle sind die Laufwege mit Pfeilen markiert.

Diering räumt ein, dass die auf 30 Prozent reduzierte Besucherzahl vor allem an Wochenenden und in den Herbstferien zu Ablehnungen führen werde: „ Darum richten wir wie im H2O ein Reservierungssystem auf unserer Homepage ein.“

Doppelte Sicherheit für Gäste

Mit der Beschränkung der Eisläuferzahl auf den gesamten Tag statt auf festgelegte Laufzeiten verschärfen die Stadtwerke die Auflagen zusätzlich. Zu diesem Schritt habe sich Diering unter anderem aus den Erfahrungen mit dem Freibad-Öffnungszeiten im Sommer entschieden: „Die Time-Slots, also auf ein bis drei Stunden festgelegte Besuchszeiten, haben sich nirgends bewährt. Die funktionieren nur, wenn die Leute die Einrichtung nach Ablauf ihrer Buchungszeit vollständig verlassen.“

Auf der Eisbahn zahle man aber für den ganzen Tag – das gelte in dieser Saison auch für Besucher, die nur an der Bande stehen würden.

Die Reservierung böte den Vorteil doppelter Sicherheit. Namen und Adressen der Besucher seien dann schon mal erfasst. Und sie könnten sicher sein, nicht vergeblich vor der Tür warten zu müssen: „Das ist besonders für Gäste wichtig, die von weither angereist kommen.“

Dennoch werde es auch ein kleines Kontingent Tageskarten für Spontanbesucher geben, die über keinen Internetzugang verfügten oder unsicher mit dessen Handhabung seien.

Kindergeburtstage möglich

Unter der Woche werde die Gesamtzahl von 300 Eisläufern am Tag ohnehin kaum erreicht; an den am stärksten genutzten Sonntagen werde die Einführung von zwei festen, buchbaren Laufzeiten von 10 bis 14 und von 15 bis 19 Uhr erwogen.

Darüber hinaus können weiter Kindergeburtstage auf der Eisbahn gefeiert werden. An mehreren Terminen werde es Nachtlaufzeiten von 20 bis 23 Uhr geben (Saturday Night Fever am 24. Oktober, 21. November, 23. Januar, 20. Februar, 20. März).

Und das beliebte Eisstockschießen samt einem Imbiss in der Almhütte sei ab sofort wieder buchbar. Statt 14 werden diesmal aber nur sieben Bahnen eingerichtet; insgesamt 13 Termine seien verfügbar. Eislaufkurse biete der Schlittschuhverleih in dieser Saison nicht an. Betriebsleiter Martin Kretschmar weiß aber, dass die TG Herford solche Kurse im Angebot habe.