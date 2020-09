62 neue Tablets sind weg

Die flachen Mobilcomputer für den Unterricht waren in einem Gebäude auf dem Bildungscampus zwischengelagert. Der Diebstahl soll bereits im August festgestellt worden sein, wurde von der Stadt aber erst vor wenigen Tagen angezeigt, wie die Polizei bestätigt. Warum erst jetzt? Dazu sagt die Verwaltung nichts, hält sich mit Informationen zum Verschwinden der Geräte bedeckt. Nur so viel: „Vor einigen Wochen sind 62 iPads aus den Beständen verschwunden“, teilt Stadtsprecherin Susanne Körner mit.

Die Stadt habe Anfang August 2368 Tablets für Schülerinnen und Schüler bestellt und sie für die Zeit der Konfiguration und Einrichtung – um sie also für die Schüler nutzbar zu machen – eingelagert. „Nach einer Zählung wurde der Verlust von 62 Geräten bekannt.“ Sie hätten einen Wert von etwa 25.000 Euro.

Keine Einbruchsspuren

Ein Sicherheitsdienst sei vor Ort gewesen. Nähere Angaben dazu macht die Stadt auf Nachfrage nicht. Die Stadt habe bei der Polizei Strafanzeige wegen Diebstahls gestellt. Eine Liste der Geräte inklusive Seriennummern liege vor, um das Diebesgut exakt identifizieren zu können. Auch die Polizei hat noch keine weiteren Erkenntnisse. „Es sind an dem Gebäude keine Einbruchsspuren festgestellt worden“, sagt Sprecherin Simone Lah-Schnier. Hinweise, nachdem einige der verschwundenen Geräte in der Nähe von Minden sowie in Belarus geortet worden sein sollen, wollten weder Polizei noch Stadt bestätigen.

Ein weiterer Tablet-Diebstahl auf dem Bildungscampus scheint zumindest ausgeschlossen. Die übrigen Computer seien inzwischen alle an die Schulen ausgeliefert, erklärt Stadtsprecherin Körner. „Bei einem erneuten Lockdown können die Schülerinnen und Schüler die Geräte dann sofort nutzen.“ Der Gesamtwert für der 2368 mobilen Endgeräte liege bei etwa 1,1 Millionen Euro. „Die geklauten Geräte werden selbstverständlich nachbestellt.“

Ob die Versicherung dafür aufkomme, konnte Körner nicht sagen. Aus dem Rathaus war bereits im August zu hören, dass es gar nicht so einfach sei, eine Versicherung für die Laptops zu finden, mittlerweile sei dies aber gelungen. Prämie und Selbstbeteiligung seien jedoch kostenintensiv. Zudem investiert die Stadt, um den Diebstahl aus den Schulen zu verhindern. Unter anderem sollen einbruchssichere Türen eingebaut werden.