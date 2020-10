Herford (WB/bex). Der in dieser Zeitung veröffentlichte Bericht über eine von Mitarbeitern der Kinderklinik aufgestellte und unterschriebene Liste mit baulichen und technischen Mängeln an ihrem Arbeitsplatz schlägt hohe Wellen. Landrat Jürgen Müller (SPD) als Vorsitzender des Klinikum-Verwaltungsrates zeigte sich am Mittwoch selbstkritisch bis zerknirscht.

Von Westfalen-Blatt