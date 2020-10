Bad Oeynhausen/Herford (WB/upf). Ärzte sind für ihre Patienten eine Vertrauensperson. Aber diese Position hat ein Arzt an einer Reha-Klinik in Bad Oeynhausen offenbar ausgenutzt, um sich sexuell an Patientinnen zu vergehen. Das Schöffengericht am Amtsgericht Herford hat den Mediziner jetzt zu einer Haftstrafe verurteilt.

Von Westfalen-Blatt