Wie der Kreis Herford mitteilt, wurde eine Schülerin aus dem 10. Jahrgang am Samstag, 3. Oktober, positiv getestet. Sie hatte auch Kontakt zu Mitschülern der 9. Jahrgangsstufe, drei weitere sind ebenfalls positiv getestet worden. Relevante Kontakte zu Lehrern seien bisher nicht dabei.

Die Abstriche der betroffenen Schüler aus den beiden Jahrgangsstufen würden am Montag und Dienstag vorgenommen. Mitte der Woche rechnet das Gesundheitsamt nach eigenen Angaben mit den Ergebnissen. Bereits Ende September wurde in der Gesamtschule Spenge ein gesamter Schuljahrgang für zwei Wochen in Quarantäne gesetzt.

Zuvor hatte der Kreis gemeldet, dass seit Freitag, 2. Oktober, eine neue Corona-Infektion dazugekommen war. Die Zahl der Genesenen stieg um drei auf 609 Personen an. Damit lag die Zahl der aktuellen Fälle am Freitag bei 37.