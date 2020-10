Insgesamt sind bisher 665 Infektionen bekannt. Derzeit befinden sich sieben Personen in stationärer Behandlung. Die aktuell Infizierten verteilen sich auf Herford (12), Spenge (2), Bünde (2), Rödinghausen (1), Löhne (7), Vlotho (2), Enger (5) und Kirchlengern (5).

An diesem Montag und Dienstag werden die Schüler Jahrgänge 9 und 10 der Ernst-Barlach Realschule in Herford getestet. Betroffen von den Testungen sind 220 Schüler und Lehrer. Vier Schüler aus den zwei Jahrgangsstufen sind mit dem Corona-Virus infiziert. Derzeit sind im Kreis Herford an fünf Schulen bestätigte Covid-19-Fälle bekannt, zwölf Schüler sind betroffen.