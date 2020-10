Die Realisierung verhindern

Im Masterplan Schiene des Bundesverkehrsministers vom 30. Juni 2020 ist die Neubaustrecke ebenfalls enthalten. Die feste Absicht, dass diese Strecke tatsächlich so gebaut werden soll, ist also da. Daran ändert auch der nur wenige Tage nach den ersten Protesten aus Vlotho und Kalletal vorgebrachte Vorschlag der Initiative Deutschlandtakt wenig, sich erneut näher mit der Alternative zu beschäftigen – zu der Ausbau der vorhandenen Bahnlinie in Bad Oeynhausen gehört.

Die Planungen für die Neubautrasse quer durch Vlotho und durch Kalldorf sollen in Kürze aufgenommen werden. Jetzt gilt es, die Realisierung zu verhindern: am besten gemeinsam in einer Bürgerinitiative.