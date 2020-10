Fahrradstraße: Polizei hat Bedenken

Herford (WB). Eigentlich sollte das Teilstück der Vlothoer Straße zwischen der Kreuzung Stiftberg-/Marienstraße und der Einmündung Stuckenbergstraße ab diesem Monat zur Fahrradstraße ausgebaut werden. Eigentlich. Denn nachdem die Kreispolizeibehörde in einer Stellungnahme Bedenken gegen die Maßnahme geäußert hat, soll über das Thema in der nächsten Verkehrsausschusssitzung Anfang Dezember erneut diskutiert werden. Das teilte Beigeordneter Dr. Peter Böhm am Donnerstag auf Anfrage mit.

Von Ralf Meistes