Schülerinnen sammeln Spende für Stolperstein

„Wir haben bei einem Rundgang mit Schülern des Berufskollegs auf das Schicksal der Familie Grünewald aufmerksam gemacht. Als die Schülerinnen und Schüler dann sahen, dass es von Robert Grünewald noch keinen Stolperstein gab, sind sie aktiv geworden“, berichtet Stadtarchivar Christoph Laue.

Der neue Stolperstein liegt über dem von Rosie Grünewald in der Straße Kirchgasse 4. Das Haus, in dem beide lebten, bevor sie im Dezember 1941 nach Riga deportiert worden sind, existiert nicht mehr. Dank der Aktion des Künstlers Gunter Demnig gerät ihr Schicksal aber nicht in Vergessenheit beziehungsweise wird den Passanten wieder in Erinnerung gerufen.

124. Stolperstein in Herford

Die Schüler des evangelischen Berufskollegs haben ihren Gottesdienst im Sommer genutzt, um die Spende für den Stolperstein zu sammeln. Die Schülersprecherinnen Verena Schäffer und Emilia Held erinnerten an die Verschleppung der Familie Grünewald. Während der Zeit des Nationalsozialismus zu Nummern degradiert, würden den Opfern mit der Kunstaktion von Gunter Demnig die Namen zurückgegeben.

Um die Inschriften auf den Steinen, die mit der Zeit verwittern, lesen zu können, müssten sich die Betrachter bücken. Auch dies sei ein Zeichen, den Opfern zu gedenken. In Herford liegen insgesamt 124 Stolpersteine, davon nun 108 für Menschen jüdischer Abstammung. Die Verlegung des Stolpersteins fand im Anschluss an den Schulgottesdienst statt. Draußen, auf dem Parkplatz hinter der Jakobikirche, wurden noch zwei Lieder gesungen. An der Veranstaltung nahm auch Superintendent Olaf Reinmuth teil.