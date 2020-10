Beck ist der bisherige Stellvertreter Oehlers. Zudem ist er seit einigen Jahren stellvertretender Vorsitzender und Pressesprecher des CDU-Stadtverbandes.

„In dieser Zeit hat er maßgeblich die Themen und Geschicke der CDU mitgestaltet und publiziert“, heißt es in einer Mitteilung der CDU. Darüber hinaus ist Thomas Beck Vorsitzender der Ortsunion Herford-West und Kreisvorsitzender der CDA, dem Sozialflügel der CDU. Mit der Kommunalwahl am 13. September ist er in den Rat eingezogen.

Lehrer am Bielefelder Gymnasium

Beck ist verheiratet und Vater von zwei Kindern. Er unterrichtet die Fächer Geschichte und Evangelische Religion an einem Bielefelder Gymnasium. Seine Berufserfahrung kommt ihm dabei in seiner Funktion als ehrenamtlicher Richter beim Jugendschöffengericht in Herford zugute.

Beck erklärt zu seiner Kandidatur: „Das Wahlergebnis der Kommunalwahl in Herford muss als deutliches Signal verstanden werden. Eine Relativierung oder Verharmlosung dieses Ergebnisses wäre ein Selbstbetrug. Die CDU muss neue Ideen entwickeln, sich stärker vernetzen und die christdemokratischen Grundsätze der CDU innerhalb und außerhalb der Partei vertreten, weiterentwickeln und für die Bürgerinnen und Bürger greifbar machen. Die Gewinnung und Einbindung von jungen und motivierten Menschen und der demokratische Diskurs, sind mir ein besonderes Anliegen. Ich stehe für eine pragmatische, transparente und zukunftsfähige Politik in Herford“.