Witzig oder respektlos?

In einer Nacht- und Nebelaktion wurden die Skulpturen am Freitagabend in der Innenstadt eingekleidet. Fotos auf der HEV-Facebook-Seite zeigen drei maskierte Gestalten in blauen Overalls und mit schwarzen Mützen. Auf der Goebenstraße vor dem Museum tragen sie eine ausziehbare Leiter, die sie wenig später an den Sockel lehnen. Dann bekommt das Abbild des erschossenen US-Rappers das Hemd der heimischen Kufen-Cracks übergestülpt.

Wer steckt dahinter? HEV-Chef Uwe Johann sagt im Gespräch mit dieser Zeitung, er wasche seine Hände in Unschuld. „Ich weiß von nichts, habe erst im Internet von der Aktion gelesen. Ich finde es aber toll, dass unsere Anhänger so kreativ und humorvoll sind. Ich hoffe, das Marta kann auch darüber lachen und ärgert sich nicht zu sehr.“

Auch dem Linnenbauer wurde ein Hemd übergestülpt. Foto: Moritz Winde

Pressesprecher Sven-Olaf Mayer macht kein Geheimnis daraus. Er gibt zu, das Vorhaben sei die Idee des Vereins und von langer Hand geplant gewesen. „Wir haben einkalkuliert, dass es vielleicht nicht jedem gefällt. Letztlich geht es aber darum, Aufmerksamkeit zu erzeugen.“ Das ist dem Club gelungen: Immer wieder bleiben Passanten stehen, rätseln über das sonderbare Aussehen der Berühmtheiten. Und auch im Internet wird das Thema oft geklickt.

Das Einkleiden der Denkmäler ist eingebettet in eine Geschichte, die seit Tagen auf den sozialen Medien des Vereins verbreitet wird. Sie geht so: „Unbekannte haben unsere neuen Trikots aus der Teamkabine entwendet. Anschließend wurden im Stadtgebiet Denkmäler in Ice-Dragons-Farben eingekleidet. Helft uns die Trikots zurück zu bekommen. Uns wurde über Facebook auch Bildmaterial der Aktion zugespielt. Wer kennt die Verantwortlichen? Habt ihr weitere Trikots gefunden?“

Am 6. November beginnt die Saison in der 3. Liga. Für den HEV wird es ein Kampf ums Überleben – sportlich und finanziell. Durch die Corona-Auflagen dürfen – Stand jetzt – nur 300 statt 1000 Fans in die Halle. „Und die Zuschauer sind mit unsere wichtigste Einnahmequelle“, betont HEV-Vorsitzender Uwe Johann.

Der Etat der ersten Mannschaft belaufe sich auf mehr als 400.000 Euro. „Ich wünsche mir, dass uns viele Herforder unterstützen. Wir haben es nie dringender gebraucht“, sagt der 52-Jährige und verweist auf den kostenpflichtigen Live-Stream der Partien.

Roland Nachtigäller, künstlerischer Marta-Leiter, sagt Folgendes zur Aktion: „Auch wenn sie im öffentlichen Raum steht, erwartet Kunst erst einmal Respekt und Schutz. Insofern kann ich es nicht gutheißen, wenn ein Kunstwerk so verändert wird.“

Andererseits sei die Tupac-Statue ein Denkmal und habe damit auch eine besondere Rolle in der Stadt. Dass ein entwendetes Ice-Dragons-Trikot gerade hier wieder auftauche, unterstreiche vielleicht auch die symbolische Bedeutung der Figur. „Am Montagmorgen werden wir sie aber hoffentlich – ohne Schäden zu entdecken – wieder entkleiden und das anonyme Bekennerschreiben genauer analysieren“, kündigt er an. Wer zieht Tupac das Trikot wieder aus? Foto: Moritz Winde