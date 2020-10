Tausende bei Eröffnung an der Goebenstraße – „trotz Corona-Auflagen alles entspannt“

Herford (WB). Die Eröffnung eines Möbelhauses ist in Coronazeiten keine einfache Sache. Massive Rabatte und große Kundenneugier sorgten am Mittwochmorgen für einen Ansturm an der Goebenstraße – zu einem unübersichtlichen Gedränge kam es aber zu keinem Zeitpunkt.