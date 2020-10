Tanzgruppe Solomomento tritt am 24. und 25. Oktober im Stadttheater auf

Herford (WB). Diese Inszenierung beginnt für die Besucher gewissermaßen schon, wenn sie das Stadttheater betreten: Das Tanzensemble Solomomento nimmt sich am kommenden Wochenende in zwei Aufführungen Verbindungen an, die von „DisTanz“ geprägt sind.