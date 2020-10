Herford (WB). Eine Unfallflucht an der Lockhauser Straße ist der Polizei am Freitagabend gemeldet worden. Die Besitzerin eines blauen Seat Ibiza hatte diesen am rechten Fahrbahnrand entgegen der Fahrtrichtung in Höhe der Hausnummer 22 abgestellt. Gegen 21 Uhr hörte sie einen lauten Knall.

Von Westfalen-Blatt