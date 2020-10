Die Polizei spricht von „eher ungewöhnlichen Diebstählen“. Betroffen war ein grauer Opel Astra an der Wittenberger Straße in Höhe der Hausnummer 80: Dass der Katalysator fehlte, wurde durch eine Werkstatt festgestellt. Der Besitzer hatte ungewöhnliche Geräusche aus dem Motorraum festgestellt und das Auto zur Überprüfung gebracht. Bei dem zweiten Fahrzeug handelte es sich um einen silbernen Polo, der an der Halberstädter Straße am Fahrbahnrand gegenüber der Hausnummer 57 geparkt worden war. Als drittes Fahrzeug gingen die Unbekannten einen blauen Mitsubishi an, der an der Magdeburger Straße in Höhe Hausnummer 40 abgestellt wurde.

Alle drei Benutzer hatten ihre älteren Autos am Mittwochabend geparkt und den Diebstahl am darauffolgenden Morgen festgestellt. Augenscheinlich wurden die Katalysatoren abgeflext.

Die Polizei Herford ermittelt in diesen Fällen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05221/8880 zu melden.