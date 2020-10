Der Kundenservice der Stadtwerke Herford ist zu den normalen Geschäftszeiten telefonisch oder per WhatsApp unter 05221/922590 und per E-Mail über die Adresse info@stadtwerke-herford.de erreichbar. In dringenden Fällen können Kunden persönliche Termine für Besuche im Kundenzentrum Herford vereinbaren.

Das Lager öffnet für Abholung von Material und Mehrspartenhauseinführungen ausschließlich nach telefonischer Absprache unter 05221/922-255 und -355. Der Bereitschafts- und Entstördienst ist 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr im Einsatz: 0800/9229220 (kostenloser Anruf).

Mit dieser Maßnahme folgen die Stadtwerke Herford der Empfehlung, persönliche Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren und damit die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen.