Moderator „Elton“ fühlt den Kindern mit kniffligen Fragen auf den Zahn – in der Folge dreht sich alles um das Gruselfest Halloween und um Geisterspuk. Sie ist an diesem Samstag, 24. Oktober, um 7.55 Uhr zu sehen und ist jederzeit in der Mediathek abrufbar.

Übrigens: Im Dezember 1977 wurde „Eins, zwei oder drei“ zum ersten Mal ausgestrahlt. Mit über 35 Jahren auf dem Bildschirm ist das Format die „dienstälteste“ Quizshow für Kinder im deutschen Fernsehen.

Ob das Trio aus Herford wirklich richtig steht?