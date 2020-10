Herford (WB/ram). Während am Samstagmorgen Mitarbeiter der Stadt Herford erste Schilder aufgehängt haben, die auf die Pflicht hinweisen, in der Innenstadt einen Mund- und Nasenschutz zu tragen, gewinnt das Infektionsgeschehen im Kreis Herford weiter an Fahrt.

Von Westfalen-Blatt