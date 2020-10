Neue Regeln für die Herforder Innenstadt ist am Samstag um 0 Uhr in Kraft getreten

Herford (WB/ptr). Dass seit Samstag, 0 Uhr, eine Maskenpflicht in der Herforder Innenstadt gilt, ist nicht mehr zu übersehen. An zahlreichen Stellen hat die Stadt laminierte Schilder aufgehängt, die jeden Passanten an die neue Regel erinnern.