Anrufer verständigten in der Nacht zum Sonntag gegen 0.29 Uhr die Polizei, weil sie den Mann in den Gärten bemerkt hatten. Die Polizisten konnten ihn in einem Garten am Orthweg festhalten. Der 25-Jährige kam „zur Verhinderung weiterer Straftaten“ in Polizeigewahrsam. „Das Mitführen einer Machete erfüllt den Straftatbestand eines Vergehen gemäß §52 Waffengesetz“, so die Herforder Polizei. Alle Gegenstände seien sichergestellt worden.