FGH-Schülerinnen siegen bei „1, 2 oder 3“

Thematisch drehte sich in der Sendung alles um das Gruselfest Halloween. Viele kniffelige Fragen galt es zu beantworten. Zum Beispiel: Warum verkleidet man sich an Halloween mit Gruselkostümen. Für die drei Mädchen aus Herford kein Problem. Alle hüpften auf das richtige Feld mit der Antwort: Weil man so die Geister der Verstorbenen vertreiben will.

Wie muss Musik klingen wenn sie gruselig sein soll?, lautete eine weitere Frage. Unharmonisch mit tiefen Klängen war die richtige Antwort. Und wieder gab es drei Punkte für Marie, Matilda und Paulina. Auch beim Auftritt von Maskenbildner Tim Scheidig passten die jungen Herforderinnen richtig gut auf und wussten alle drei, dass man mit angefeuchteter Heilerde rissige Hautstellen schminken kann.

Masterfrage entscheidet

Am Ende entschied die Masterfrage über den Tagessieg, denn hier gibt es statt einem gleich zwei Punkte pro richtiger Antwort. Die Frage: Wie muss man ein Gesicht anleuchten, damit es besonders gruselig aussieht. Die richtige Antwort: von unten, damit das Gesicht viele Schatten wirft. Wussten Marie, Matilda und Paulina natürlich wieder und holten so für Team Deutschland vor Österreich und Polen Platz eins.