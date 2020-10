Als Grund gibt das Unternehmen das „sehr in die Jahre gekommene Gebäude“ an, in dem die Filiale untergebracht ist. Die unbedingt benötigten, tiefgreifenden Renovierungsmaßnahmen seien so umfassend, dass es keine Möglichkeit gebe, das Geschäft in diesem Gebäude weiter zu betreiben.

Man habe die Entscheidung „schweren Herzens“ geschlossen und hoffe „zeitnah ein passendes Objekt zu finden, um wieder für die Kund*innen in Herford vor Ort zu sein“. Wieviele Mitarbeiter von der Schließung betroffen sind, blieb zunächst unklar. Eine Sprecherin von H&M teilte aber mit, dass man so viele von ihnen wie möglich weiter beschäftigen wolle.