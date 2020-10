Der Islam hat auch ein freundliches Gesicht

Die Reformmuslime, die in Deutschland auf 50.000 Mitglieder in 220 Gemeinden kommen, in Herford auf 200 Mitglieder, starten in diesen Tagen eine weitere Informationskampagne. Nach der Vorstellung ihrer 1889 in Indien gegründeten Religionsgemeinschaft im Sommer geht es ihnen nun um ein klares Statement gegen rassistische Gewalt.

In der Kampagne „Muslime gegen Rassismus“ werden Zitate aus dem Koran, des Heiligen Propheten Muhammad und des indischen Religionsgründers Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad auf Plakaten und Flyern präsentiert. Es sind überraschende Zitate zur Schöpfung, zu Frieden, Gemeinschaft, Zusammenhalt und absoluter Gleichheit von Weiß und Schwarz, die so auch aus dem Christentum stammen könnten.

Plakate aufgehängt

Die Plakate sind an der Engerstraße (Kreisel zu B 239), der Mindener Straße 124, der Salzufler Straße 62-66 und an der Ecke Werre- und Hansastraße 23 zu sehen. Die Flyer werden an Haushalte verteilt. Darüber hinaus sind Gemeindevertreter am 31. Oktober und 7. November von 10 bis 15 Uhr an einem Info-Stand vor dem Telekom-Laden auf dem Gehrenberg in der Herforder Innenstadt anzutreffen. Eine Ausstellung zum Islam wird coronabedingt verschoben, für zwei Informationsveranstaltungen und eine Podiumsdiskussion wird noch nach geeigneten Terminen und Räumen gesucht.

Mit ihren Botschaften eckt die Ahmadiyya-Gemeinde an. In Pakistan ist sie verboten. „Wenn wir dort mit ‚as-salāmu alaikum‘‚ der Frieden auf Euch, grüßen, begehen wir eine Straftat“, sagt Imam Abdul Hannan Sheikh.