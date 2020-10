„Wir müssen morgens an digitalen Vorlesungen teilnehmen“, erklärt Finn Leciejewski. Der Medizin-Student sorgt mit neun weiteren Studenten für einen reibungslosen Ablauf im Zentrum an der Oststraße, in dem täglich bis zu 400 Menschen getestet werden.

Die Öffnungszeiten: werktags von 14 bis 20 Uhr, samstags und sonntags von 11 bis 14 Uhr.