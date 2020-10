Brandstiftung an der Ernst-Barlach-Schule in Herford – Hausmeister verletzt

Herford (WB). Jemand hat am Mittwochmorgen in der Ernst-Barlach-Schule das Toilettenpapier angezündet und so einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz ausgelöst. Der Hausmeister erlitt Verletzungen beim Versuch, das Feuer zu löschen.