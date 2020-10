Trotzdem soll in Herford ein weihnachtliches Ambiente Einzug halten. Die Details sollen zeitnah von der Pro Herford mitgeteilt werden. „Falls es die Fallzahlen zulassen, werden wir gegebenenfalls im Dezember und Januar versuchen, etwas ad hoc zu organisieren“, sagt Bürgermeister Tim Kähler, „aber klar ist auch, dass die Adventszeit in diesem Jahr ganz anders sein wird, als wir sie sonst kennen.“

Im November wird es zudem keinen kostenlosen ÖPNV geben. Ob das auch an den verbleibenden drei Adventswochenenden so sein wird, hänge von der Entwicklung der Fallzahlen ab.

Mit der Absage des Weihnachtslichtes entfällt auch die Begründung, das Abbrennen von Feuerwerkskörpern zu Silvester in der Innenstadt zu verbieten . „Ich werde mich dennoch in den kommenden Tagen schriftlich an den Bund und das Land wenden mit der Bitte, sich für eine Änderung der bestehenden Regelung einzusetzen. Die Kommunen brauchen die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, ob sie diese Böllerei zulassen oder nicht.“

Laut Umweltbundesamt würden zu Silvester 4.500 Tonnen Feinstaub in die Luft gejagt. Das sei ein Irrsinn, den er gerne ändern möchte. „Schließlich hat Herford im vergangenen Jahr den Klimanotstand ausgerufen“, so der Bürgermeister.