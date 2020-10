Ein paar Tage länger hätten der Zoo und das Café Waldfrieden gerne noch Besucher empfangen, heißt es in einer Pressemitteilung. Doch der erneute Lockdown macht dem Team um Tierparkleiter Thorsten Dodt einen Strich durch die Rechnung.

Ab kommenden Montag, 2. November, gehen Tierpark und Café deshalb in die Winterpause. „Wir bedanken uns bei allen Besuchern und den zahlreichen Unterstützern für eine tolle Saison“, blickt Thorsten Dodt auf eine Saison unter erschwerten Bedingungen zurück.

Erneut strömten mehr als 80.000 Gäste in den Tierpark. Die Winterpause nutzt das Team, um sich intensiv auf die neue Saison vorzubereiten, die planmäßig am 20. Februar beginnen soll. Die Pflege und Beschäftigung der Tiere, Baumaßnahmen und einiges mehr stehen jetzt auf dem Programm.

In dringenden Fällen, oder auch für Bestellung von Jahreskarten für die Saison 2021 – etwa als Weihnachtsgeschenk, bleibt der Tierpark auch während der Winterpause unter 0178/6938011 oder per Mail an info@tierpark-herford.de erreichbar.