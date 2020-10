Ein Grundstück, zwei Behörden

Die Stadt will in der kommenden Woche kontrollieren, ob der Baum soweit zurückgeschnitten ist, dass keine Gefahr mehr für Passanten besteht. Im Anschluss könne die Sperrung des Weges wieder aufgehoben werden. Der Weg wird unter anderem genutzt, um zur Kita Schobeke zu gelangen. Passanten müssen derzeit noch einen Umweg über die Straße Kirschengarten nehmen. Auch am Freitagnachmittag war der morsche Eichenbaum noch nicht zurückgeschnitten.

Notfalls schneidet die Stadt selbst

Sollte der Eigentümer des Grundstücks in den nächsten Tagen der Aufforderung nicht nachkommen, kann die Stadt Herford beispielsweise eine Ordnungsverfügung mit Androhung einer Ersatzvornahme vornehmen. Damit ist gemeint, dass die Stadt Herford die morschen Äste zurückschneidet und dem Eigentümer anschließend eine Rechnung über diese Leistung schickt. „Aber auch das würde nicht von heute auf morgen gehen, sondern wir müssen da Fristen einhalten“, sagt die neue Ordnungsamtsleiterin Petra Stender auf Anfrage.

Für ein Schrottauto, das ebenfalls auf dem Gelände steht, ist allerdings nicht das Ordnungsamt der Stadt, sondern die Kreisverwaltung zuständig. Jedoch nur, wenn es wie in diesem Fall auf einem Privatgrundstück steht. Für Schrottautos im öffentlichen Raum wäre wiederum die Stadt zuständig.

Nach Informationen dieser Zeitung hat der Kreis Herford den Eigentümer bereits angeschrieben, mit der Bitte, das Auto zu entfernen. Offiziell will sich der Kreis dazu momentan nicht äußern. Nur soviel: „Es handelt sich um ein schwebendes Verfahren“, sagt Udo Busse vom Kreis.