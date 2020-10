Karsten Sanker ist zwar neu im Bezirksdienst, jedoch nicht als Polizeibeamter im Kreis Herford. Seit 1990 ist er für die Polizei im Kreis Herford im Einsatz. Neben Tätigkeiten in den Polizeiwachen Herford und Bünde war er zuletzt in den Kommunen Enger und Spenge im Einsatz.

Der Polizeioberkommissar ist 55 Jahre alt und begann 1981 seinen Dienst im Ausbildungszentrum in Stukenbrock. Danach führte sein Weg über Behörden im Rheinland letztendlich in den Kreis Herford. Er lebt mit seiner Familie in Rödinghausen.

Polizeioberkommissar Karsten Sanker ist in seinem Büro an der Elverdisser Straße 12 in Herford zu finden. Die Bürger können ihn unter 05221/8881779 erreichen.