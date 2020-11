„Liebe Kunden, schweren Herzens haben wir uns dazu entschlossen, unsere Stores in Herford und im Werre-Park Bad Oeynhausen aufzugeben. Wir starten hier ab sofort mit dem Räumungsverkauf Sichert euch jetzt ordentliche Rabatte!“, teilt die Betreiberfamilie Kemena auf der Facebook-Seite ihres Unternehmens mit.

„Die Standorte in Bünde, Lübbecke und Bad Salzuflen bleiben weiterhin bestehen und werden nicht geschlossen“, heißt es weiter. Aufgrund der Hygienemaßnahmen könne man bedenkenlos hier weiter einkaufen.

Ekrem Keskin, Geschäftsleiter von Klingenthal, hatte den Weggang bereits in der vergangenen Woche bedauert. Unter dem Verlust des Fashion Stores sowie H&M, die bekanntlich Ende 2021 den Gehrenberg verlassen wollen, „leide der gesamte Standort“.

Die Coronakrise hatte die Fashion Store GmbH & Co.KG von Udo Kemena mit voller Wucht getroffen. Im Mai hatte er eine Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet , um eine Sanierung anzugehen. Die Firma unterhielt ursprünglich zwölf Filialen mit etwa 70 Mitarbeitern, darunter fünf Esprit-Stores. Die Insolvenz der Esprit Holding in Düsseldorf hatte das Unternehmen mit Sitz in Bünde schwer belastet.