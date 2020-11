Im Kreis Herford gibt es insgesamt acht Todesfälle, wobei sechs Personen (laut Totenschein) an Corona verstorben sind und zwei mit Corona.

Keine weiteren Fälle in Heimen

Wie die Kreisverwaltung weiterhin mitteilt, befinden sich fast 2000 Menschen im Kreis Herford derzeit in häuslicher Isolierung. 27 Menschen aus dem Kreis Herford werden derzeit stationär in Krankenhäusern behandelt. In den drei Krankenhäusern Herford und Bünde liegen derzeit insgesamt 36 Infizierte, darunter sieben in Intensivbetten. (Anmerkung: Da in den Krankenhäusern des Kreises Herford Patienten aus unterschiedlichen Kreisen und Städten der Region behandelt werden, können mitunter die vom Kreis Herford gemeldeten stationären Patientenzahlen von denen der Krankenhäuser abweichen.)

In den beiden betroffenen Altenwohnheimen in Enger und Mennighüffen sind bisher keine weiteren Infizierten gemeldet worden – es stehen aber noch Testergebnisse aus. Aktuell sind insgesamt 46 Bewohner17 Beschäftigte infiziert. Betroffen sind das Altenwohnheim Mennighüffen und die Seniorenresidenz Mathilde in Enger.

Situation an Schulen und Kitas

An insgesamt 33 Schulen im Kreisgebiet gibt es 54 bestätigte Fälle von Schülerinnen und Schülern und vier Infektionen von Schulpersonal. An den meisten Schulen ist das Infektionsgeschehen mit nur vereinzelten Fällen überschaubar. Zum Teil sind direkte Sitznachbarn oder Kontaktpersonen, aber auch Klassenverbände, vereinzelt auch Jahrgänge in Quarantäne.

An neun Kindertagesstätten sind zudem acht infizierte Kinder und Beschäftigte gemeldet.