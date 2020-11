Herford (epd/WB). Der Rektor der Hochschule für Kirchenmusik in Herford, Helmut Fleinghaus, ist tot. Der Musiker und promovierte Musikwissenschaftler starb am Donnertag im Alter 62 Jahren, wie die westfälische Kirche am Freitag in Bielefeld mitteilte.

Von Westfalen-Blatt